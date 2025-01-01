Sleepers
142 Min.Ab 16
142 Min.Ab 16
Sleepers
New York in den 60er Jahren: Vier Jungen führen ein unbeschwertes Leben, bis ein Streich übel ausgeht und die vier in den Jugendknast bringt. Dort werden sie von dem sadistischen Aufseher Nokes bis aufs Blut gequält. Mehr als zehn Jahre später ist einer von dem Quartett Staatsanwalt geworden, der andere Journalist; zwei verdingen sich als bezahlte Killer - und bringen eines Tages ihren Peiniger Nokes um. Nun versucht der Staatsanwalt, seine Jugendfreunde herauszupauken ...
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH