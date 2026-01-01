Slow West
80 Min.Ab 12
80 Min.Ab 12
Slow West
Colorado, 1870: Der junge Schotte Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) reitet gen Westen, wo er hofft, seine große Liebe Rose Ross (Caren Pistorius) wiederzufinden. Da Jay wenig Erfahrung im Umgang mit Waffen - oder schießwütigen Revolverhelden - hat, heuert er den irischen Kopfgeldjäger Silas Selleck (Michael Fassbender) an, der selbst auf eine brutale Vergangenheit als Bandenmitglied zurückblickt. Während das Greenhorn und der Gesetzlose tief ins Indianer-Territorium vordringen, um die flüchtige Rose zu finden, steht ein höllischer Showdown in den Weiten des Westens bevor... - Der preisgekrönte Anti-Western von John Maclean wurde u.a. beim Sundance Film Festival ausgezeichnet.
Genre:Western, Thriller, Drama, Abenteuer, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.