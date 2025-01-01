Snowkissed - Verliebt an Weihnachten
81 Min.Ab 0
Die ehrgeizige Journalistin Kate Daniels soll einen Bestsellerautor in der verschneiten Kleinstadt Banff interviewen. Das Treffen wird kurzfristig abgesagt, aber der junge Bed-&-Breakfast-Besitzer Noah besorgt Kate einen Ersatztermin. Als Gegenleistung erhält der charmant-chaotische Noah journalistische Unterstützung von Kate. Die beiden kommen sich näher, aber weder Kate noch Noah möchte eine feste Beziehung. Oder doch? Romantischer Weihnachtsfilm.
