So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat
60 Min.Ab 12
60 Min.Ab 12
So war die Zeit - Auf Reisen in der Heimat
Kommen Sie mit uns auf eine Zeitreise voller Nostalgie, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Die exklusive Filmdokumentation „So war die Zeit“ lässt für Sie in kostbaren, zum Teil noch nie zuvor gezeigten Filmaufnahmen Landschaften, Orte, Sehenswürdigkeiten und den Alltag der Menschen in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts lebendig werden. …
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH