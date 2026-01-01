Solomon Kane
101 Min.Ab 16
Solomon Kane
England, 1601: Solomon Kane (James Purefoy), ein furchtloser Kämpfer, der bereits im Auftrag der Königin in den Krieg gezogen ist, hat der Gewalt abgeschworen. Doch ein Pakt mit dem Teufel - und die Vision eines Geistlichen - zwingen den Söldner zurück in die Schlacht. Verfolgt von Meuchelmördern, Hexen und Dämonen muss Solomon die junge Puritanerin Meredith (Rachel Hurd-Wood) beschützen sowie den Zauberer Malachai (Jason Flemyng) besiegen. Nur so ist sein eigenes Seelenheil zu retten. - Literaturverfilmung, die auf den Fantasy-Romanen von Robert E. Howard basiert.
Genre:Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
16
