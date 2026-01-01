Sonne, Strand und Sehnsucht: Unsere Liebe zur Adria
47 Min.Ab 0
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Sonne, Strand und Sehnsucht: Unsere Liebe zur Adria
Italo-Pop und unvergessliche Kindheitserinnerungen. Die Adria ist nicht nur eine Küste am Mittelmeer. Es ist eine emotionale Reise an das „erste Meer“ vieler Generationen. Prominente Persönlichkeiten erzählen von Urlaubsglück, Sommerlieben und italienischem Lebensgefühl. Zwischen nostalgischen Super-8-Bildern, kulinarischen Genüssen und modernen Urlaubswelten erwacht die Sehnsucht nach der Adria neu.
Altersfreigabe:
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