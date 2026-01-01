Space Dogs
Space Dogs
Moskau in den frühen Tagen der Raumfahrt: Die Zirkushündin Belka führt ein sorgenfreies Leben, bis ein missglückter Auftritt sie auf die Straßen der Stadt katapultiert. Dort trifft sie auf die kluge Straßenhündin Strelka und die gewitzte Ratte Lyonya. Gemeinsam geraten die ungewöhnlichen Freunde in ein Trainingslager für zukünftige Tier-Kosmonauten. Zwischen strengem Drill, neuen Rivalen und großen Herausforderungen wächst das ungleiche Team zusammen. Doch nur wenn sie ihre Ängste überwinden und als Gemeinschaft handeln, können sie sich ihren größten Traum erfüllen: den Flug ins All. Basierend auf der wahren Geschichte der legendären Hunde Belka und Strelka erzählt „Space Dogs“ ein humorvolles und spannendes Abenteuer über Mut, Freundschaft und den Griff nach den Sternen.