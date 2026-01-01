Spaceballs
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Spaceballs
Auf dem Planeten Spaceball wird die Luft knapp, da man die Atmosphäre sinnlos verschwendet hat. Aber die finsteren Herrscher Spaceballs haben bereits einen bösen Plan: dem friedliebendem Nachbarplaneten Druidia wird einfach die Luft abgesaugt, nachdem man den Sicherheitscode des Schutzschilds herausgefunden hat. Nur Weltraumrebell Lone Starr kann den Plan der Schurken durchkreuzen, Druidia retten und vielleicht auch ihre Prinzessin vor der Heirat mit einem Langweiler bewahren.
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution