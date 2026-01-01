Spione, Agenten, Soldaten – Folge 05: Schlachtschiff Tirpitz – Kampf und Untergang der Tirpitz
Spione, Agenten, Soldaten – Folge 05: Schlachtschiff Tirpitz – Kampf und Untergang der Tirpitz
Das Schlachtschiff "Tripitz" war der Stolz der deutschen Kriegsmarine: 251m lang, 36m breit, 2340 Mann Besatzung, 4 Doppeltürme mit Kanonen vom Kaliber 38cm, mehrere Dutzend Geschütze kleineren Kalibers, 6 Flugzeuge Typ Arado 196, 30, 8 Knoten Geschwindigkeit, über 10.000km Aktionsradius - ohne erneute Versorgung. Die Alliierten wußten, daß dieses Schlachtschiff die Seekriegslage zugunsten Deutschlands verändern würde und befahlen ihren Agenten, Fotografien und zuverlässige Informationen zu beschaffen. Die Berichte waren alarmierend, worauf die alliierten Geheimkommandos den Auftrag erhielten, die "Tirpitz" zu versenken. Dieser Film dokumentiert die Geschichte dieses einzigartigen deutschen Schlachtschiffes vom Stapellauf bis zum Untergang und schildert erstmalig die verschiedenen Versuche alliierter "Geheimkommandos", die Tirpitz zu zerstören.