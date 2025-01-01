Split Second
91 Min.Ab 16
Split Second
Im Jahr 2008 hat der Klimawandel große Teile von London unter Wasser gesetzt und unbewohnbar gemacht. Hier treibt ein brutaler Serienmörder sein Unwesen, der seinen Opfern nach einem Voodoo-Ritual ihr Herz aus dem Körper reißt. Harley Stone (Rutger Hauer), ein ausgebrannter Detective der Mordkommission, und sein Parner begeben sich auf die Jagd, und entdecken bald, dass der Killer kein Mensch ist.
Genre:Science Fiction, Horror
Altersfreigabe:
16
