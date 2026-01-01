Sportjahresrückblick 2023
Sportjahresrückblick 2023
So traditionell wie das Weihnachtsfest ist der Sportjahresrückblick präsentiert von ORF-Moderatorin Karoline Rath-Zobernig. Bei der alpinen und nordischen WM blieben Österreichs Sportlerinnen und Sportler zwar ohne Goldmedaille, für sie sprangen dafür Österreichs Snowboard-Cracks ein – mit Weltmeistertitel durch Anna Gasser und Andreas Prommegger. Überhaupt war es ein Sportjahr der vielen positiven rot-weiß-roten Überraschungen.
