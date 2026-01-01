Squealer - The Serial Killer
96 Min.Ab 18
96 Min.Ab 18
Squealer - The Serial Killer
Inspiriert von der wahren Geschichte des berüchtigten Serienkillers Robert Pickton. In einer Kleinstadt verschwinden immer wieder junge Frauen, häufig sind es Prostituierte. Officer Paul ermittelt gemeinsam mit der ambitionierten Sozialarbeiterin Lisa. Sie finden Spuren, die zu einer abgelegenen Schweinefarm führen. Grausame Entdeckungen weisen auf den örtlichen Schlachter hin.
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film