St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief
Für sieben Collegeabgänger beginnt der Ernst des Lebens. Jugend, Freiheit und Unabhängigkeit liegen hinter, die Suche nach einer neuen beruflichen und persönlichen Identität vor ihnen. Billy träumt von einer Laufbahn als Musiker, die attraktive Jules ist im Bankgeschäft nicht wirklich zufrieden und sucht ihr Glück in Männerbekanntschaften - für alle ein entscheidender Lebensabschnitt, in dem sich auch ihre Freundschaft bewähren muss.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH