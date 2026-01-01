Stalled
Shit happens! Das denkt sich wohl auch der Hausmeister W.C. (Dan Palmer), der während eines Weihnachtsfests auf der Frauentoilette einschläft und sich nach seinem Nickerchen einer Horde von Zombies gegenübersieht. In der engen Toilette eingeschlossen, muss er sich gegen die wandelten Toten verteidigen. Für den alles andere als cleveren und vor allem tollpatschigen W.C. kein leichtes Unterfangen...
Genre:Comedy, Horror
Produktion:GB, 2013
