Steel Buddies Spezial: Sonderschicht XXL
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Steel Buddies Spezial: Sonderschicht XXL
Langeweile? Kommt bei Morlock Motors nie auf. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, die Geschäfte laufen auf Hochtouren - und das nicht nur mit Panzer, Humvee & Co. Besonders medizinisches Gerät ist gefragter denn je. „Steel Buddies: Sonderschicht XXL“ liefert exklusive Einblicke in die Situation auf dem Hof in Peterslahr und präsentiert den Alltag bei Morlock Motors so nah und ungefiltert wie nie zuvor. Die Kamera folgt Michael Manousakis auf Schritt und Tritt - irgendwo zwischen Werkstattgrube, Chaos-Lager, aberwitzigen Deals im Büro und Spiegelei in reichlich kretischem Olivenöl.
Genre:Auto, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.