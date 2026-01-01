Vor TV
Step Up
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Vor TV
Step Up
Jeder hat eine Chance verdient, seine Träume zu verwirklichen; manchmal jedoch bekommt man dabei nur einen Versuch. Dem Außenseiter Tyler Gage winkt die Chance, sich vom Elend seines Lebens zu befreien, als die begabte Balletttänzerin Nora sein Tanztalent entdeckt. Sie selbst steht vor dem Abschluss an der Eliteschule und sucht für die letzte Prüfung noch einen Partner. Dieser eine gemeinsame Auftritt kann Tylers Sprungbrett in eine bessere Zukunft sein und noch viel mehr ...
Genre:Musical, Drama
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH