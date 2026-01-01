Vor TV
Step Up to the Streets
94 Min.Ab 6
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Step Up to the Streets
Die toughe Streetdancerin Andie geht ihren eigenen Weg und lässt sich von niemandem etwas sagen. Doch dann wird sie an der renommierten Kunstschule Maryland angenommen, wo sie den letzten Schliff erhalten soll. Andie steht zwischen den Welten, was sich erst ändert, als sie Chase - den besten Tänzer an der Schule - kennenlernt. Er erkennt ihre Begabung für einen großen Tanzwettbewerb ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH