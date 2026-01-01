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Step Up to the Streets

Step Up to the Streets

94 Min.Ab 6
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Step Up to the Streets

Die toughe Streetdancerin Andie geht ihren eigenen Weg und lässt sich von niemandem etwas sagen. Doch dann wird sie an der renommierten Kunstschule Maryland angenommen, wo sie den letzten Schliff erhalten soll. Andie steht zwischen den Welten, was sich erst ändert, als sie Chase - den besten Tänzer an der Schule - kennenlernt. Er erkennt ihre Begabung für einen großen Tanzwettbewerb ...

Genre:
Drama, Romanze
Produktion:
US, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH