Stille Kämpfer - Mythos "Kommando Spezialkräfte"
45 Min.Ab 6
45 Min.Ab 6
Stille Kämpfer - Mythos "Kommando Spezialkräfte"
Als GSpeerspitzeG der Bundeswehr werden die Elitesoldaten des GKommandos SpezialkräfteG (KSK) mit besonders gefährlichen und schwierigen Einsätzen beauftragt. Ihre Missionen sind weitestgehend strenggeheim und das Training erfordert höchste Konzentration. Das Auswahlverfahren für den Dienst in der Elitetruppe ist das härteste in Deutschland. Wer es besteht, auf den warten vier entbehrungsvolle Ausbildungsjahre mit ständigem Drill.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6