Studio 666
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
Studio 666
"Foo Fighters"-Frontmann Dave Grohl sucht Inspiration und findet okkulte Mächte: Weil er seine Schreibblockade nicht überwinden kann, braucht Dave Grohl einen Tapetenwechsel. Er arbeitet mit seinen Band-Kollegen an ihrem zehnten Album. In einem Spukhaus soll die kreative Sinnkrise der "Foo Fighters? überwunden werden, und der Plan geht auf. Doch Dave wird offenbar nicht nur von der Muse geküsst - ein Dämon ergreift Besitz von ihm und macht kurzen Prozess mit allen Störenfrieden.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN