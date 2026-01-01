Tempel des Grauens | True Crime Doku
Tempel des Grauens | True Crime Doku
Die Enthauptung eines jungen afroamerikanischen Mannes Anfang der achtziger Jahre führte die Polizei von Miami und das FBI auf die Spur einer brutalen Sekte. Die Behörden entdeckten, dass der Mann ein abtrünniges Mitglied eines religiösen Kults war, dessen Anführer sich Yahweh ben Yahweh oder 'Gott, Sohn Gottes' nannte. Er war ein charismatischer Führer, der die Armen und Machtlosen auf seine Seite zog. Bald schon schlossen sich tausende Menschen dem Evangelium der „Nation of Yahweh“ an, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch wer seine Gebote nicht verfolgte, wurde hart bestraft. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.