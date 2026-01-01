The Danish Girl
115 Min.Ab 6
115 Min.Ab 6
The Danish Girl
Der vierfach oscarnominierte Film "The Danish Girl" erzählt die wahre Geschichte eines Menschen, der als einer der ersten eine geschlechtsangleichende Operation wagte: Als der Maler Einar Wegener unerwartet als weibliches Modell für seine Frau einspringt, setzt dies einen folgenreichen Wandel in Gang. In ihm wächst die Identität Lili Elbe, die immer mehr Raum einnimmt und ein Leben in Wahrheit fordert - mit tiefgreifenden Konsequenzen, auch für die Beziehung zu seiner Frau Gerda.
Genre:Biografie, Historisches Drama, LGBTQ+
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH