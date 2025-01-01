The Fast and the Furious
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
The Fast and the Furious
Nach mehreren Lkw-Entführungen ist der Polizei klar, dass hier nur Profis am Werk sein können. Also wird Undercover-Cop Brian O'Conner in die Szene der illegalen Straßenrennen eingeschleust, um die Verantwortlichen zu finden. Entgegen aller Vorsätze freundet er sich mit Dominic, dem Kopf der Streetracing-Bande, an und verliebt sich zudem auch noch in dessen Schwester Mia. Schon bald steht Brian vor der härtesten Entscheidung seines Lebens ...
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH