The Fog - Nebel des Grauens
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Fog - Nebel des Grauens
Vor 100 Jahren geriet in der Antonio Bay ein mit Gold beladenes Schiff in eine Untiefe und wurde von einem geheimnisvollen Nebel fortgezogen. Eines Nachts meldet die Radiostation das Herannahen einer gigantischen, unheimlichen Nebelbank. Fortan passieren allerhand mysteriöse Dinge - zwei Menschen kommen ums Leben. Nur Pater Malone weiß, dass der "Nebel des Grauens" sechs Opfer fordern wird.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Studiocanal GmbH