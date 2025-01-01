The Foreigner
109 Min.Ab 0
The Foreigner
Die einzige Tochter des verwitweten Chinesen Quan wird bei einem Terroranschlag der IRA in London getötet. Besessen von Rache, macht sich Quan auf die Suche nach den Mördern. Hinweise könnte ihm der ehemalige IRA-Anführer Hennessy in Belfast liefern. Doch der Politiker lässt Quan abblitzen. Ein schwerer Fehler, denn der Chinese war früher ein gefürchteter Vietcong-Kämpfer. Thriller von Martin Campbell, mit Jackie Chan und Pierce Brosnan.
Altersfreigabe:
0