The Freshman
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
The Freshman
Clark Kellogg freut sich auf seinen Studienbeginn in New York. Doch kaum angekommen, werden dem "Freshman" von einem Trickdieb seine Koffer und das gesamte Geld gestohlen. Als dieser ihm darauf einen lukrativen Job bei dem Mafiaboss Carmine Sabatini anbietet, verdingt sich Clark von nun an als Carmines persönlicher Bote. Carmine findet zunehmend Gefallen an dem Jungen und will ihn mit seiner schönen Tochter Tina verkuppeln. Clarks Lage wird nun immer ungemütlicher.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH