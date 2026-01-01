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The Lady - Ein geteiltes Herz

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128 Min.Ab 12
SAT.1 emotions128 Min.Ab 12
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The Lady - Ein geteiltes Herz

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Aung San Suu Kyi kehrt aus England in ihr von Unruhen erschüttertes Heimatland Birma zurück, um ihre kranke Mutter zu unterstützen. Als Tochter eines Nationalhelden genießt sie großes Vertrauen und wird gebeten, den Widerstand gegen die brutale Militärherrschaft anzuführen. Trotz Wahlsieg wird sie unter Hausarrest gestellt. Während ihr Mann Michael in England um internationale Hilfe kämpft, steht Suu Kyi vor einer schweren Entscheidung: Flucht ins Exil oder Kampf für ihr Volk?

Genre:
Biografie, Historisches Drama
Produktion:
FR, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG