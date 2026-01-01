The Secret - Traue dich zu träumen
104 Min.Ab 0
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The Secret - Traue dich zu träumen
Die alleinerziehende Mutter Miranda Wells steckt in einer Pechsträhne. Seit dem Tod ihres Mannes gestaltet sich die Beziehung zu ihren Kindern immer schwieriger, zudem wachsen die finanziellen Probleme mit jedem Tag. Und dann verschuldet sie auch noch einen Auffahrunfall. Nur diesmal scheint Miranda Glück im Unglück zu haben, denn das Opfer Bray Johnson entpuppt sich als nett und hilfsbereit. Aber Bray verbirgt ein Geheimnis. Liebesdrama von Andy Tennant, mit Katie Holmes und Josh Lucas.
Altersfreigabe:
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