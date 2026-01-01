Todfeinde
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Todfeinde
Als ein Fremder im Saloon von Rincon beim Pokern betrügt, wollen ihn seine fünf Mitspieler sofort hängen. Der sechste Mann, Berufsspieler Van Morgan, versucht vergeblich, die Lynchjustiz zu verhindern. Wenig später trifft der Wanderprediger Rudd in der Stadt ein. Und dieser Prediger lässt mehr seinen Colt sprechen als die Worte der Bibel. Schon bald kommen die fünf Pokerspieler auf geheimnisvolle Weise ums Leben.
Genre:Western
Produktion:US, 1968
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.