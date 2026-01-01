Topwater Pikes
18 Min.Ab 12
18 Min.Ab 12
Topwater Pikes
Raubfisch-Angeln: Das Allgäu ist ein atemberaubender Landstrich, mit vielen kleineren und größeren Gewässern welche aus Muren in der Eiszeit entstanden sind. Diese Seen sind meist relativ flach und bewachsen und bieten Hecht und co. ein schönes zuhause. Begleiten Sie uns wie wir auf Spektakuläre Art und Weise diese Räuber mit Oberflächenködern überlisten. Von fliegenden Hechten über rasant anrauschende Bugwellen die den Köder in einer Explosion Attackieren ist in diesem Film alles dabei. Unser ständiger Begleiter bei dieser Angeltechnik ist das Bellyboat. Damit ist es möglich sich den Fischen lautlos zu nähern und diese im Pflanzendschungel zu überlisten.
Genre:Spezial, Angeln
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions