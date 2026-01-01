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Truckerparadies Geiselwind - Abenteuer Autohof

Truckerparadies Geiselwind - Abenteuer Autohof

42 Min.Ab 6
WELT42 Min.Ab 6
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Truckerparadies Geiselwind - Abenteuer Autohof

Truckerparadies Geiselwind - Abenteuer Autohof

An der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg befindet sich mit 36 Hektar Gesamtfläche einer der größten Rasthöfe Deutschlands. Besser bekannt ist er unter dem Namen der Marktgemeinde Geiselwind, über deren Ausfahrt man direkt auf den Autohof gelangt. Knapp 3.000 Pkw und Lkw legen hier pro Tag ihren Stopp ein. Wer auf dem Autohof rastet, der kann nicht nur tanken, essen und einkaufen, sondern sich auch im Schwimmbad mit angeschlossenem Wellnessbereich verwöhnen lassen.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6