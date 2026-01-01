True Crime Doku: Der Mordfall Anne Marie Fahey
True Crime Doku: Der Mordfall Anne Marie Fahey
Was, wenn ein scheinbar perfekter Mann plötzlich Hauptverdächtiger in einem Vermisstenfall wird? Als eine junge Frau spurlos verschwindet, fällt der Verdacht schnell auf ihren gut angesehenen, verheirateten Ex-Geliebten. Doch trotz intensiver Ermittlungen fehlt sowohl die Mordwaffe als auch die Leiche. Ohne diese Beweise steht die Polizei vor einer schier unlösbaren Aufgabe. In ihrer Verzweiflung greift das FBI zu einer riskanten Methode: Sie arbeiten undercover und versuchen, die Brüder des Verdächtigen gegeneinander auszuspielen. Kann diese gewagte Strategie den Fall lösen? Unsere True Crime Doku des Formats "The FBI Files" zeigt, wie das FBI bei komplizierten Verbrechen ermittelt und die Wahrheit ans Licht bringt, indem es tief in die menschliche Psyche eintaucht.