True Crime Doku: Ließ diese Frau ihr eigenes Baby entführen?
True Crime Doku: Ließ diese Frau ihr eigenes Baby entführen?
Eine junge Mutter lässt sich dazu verleiten, ihr Baby einem Fremden zu überlassen, und beobachtet mit Schrecken, wie dieser verschwindet. Warum hat die Frau ihr Kind entführt, und kann das FBI sie finden, bevor es zu spät ist? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.