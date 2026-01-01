True Crime Doku: Mord in einer Sommernacht
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
True Crime Doku: Mord in einer Sommernacht
Was geschah in jener verhängnisvollen Sommernacht 1990? Eine brennende Leiche in einer dunklen Gasse von Minnesota schockiert die Bewohner und die Polizei und entfacht eine der größten Ermittlungen des Jahrzehnts. Gemeinsam mit dem FBI deckt die örtliche Polizei einen skrupellosen Verbrecherring auf, angeführt von einem rücksichtslosen Drogenboss, der seine Macht durch brutale Gewalt und gnadenlose Einschüchterung festigt. Welche Geheimnisse verbirgt dieser kriminelle Untergrund? Und wie weit wird der Drogenboss gehen, um seine Herrschaft zu sichern? Tauche ein in eine Welt voller Gefahr, Intrigen und unvorstellbarer Wendungen – erlebe die Jagd auf einen der gefährlichsten Kriminellen seiner Zeit.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12