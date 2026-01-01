True Crime Doku: Wer hat Brooke Wilberger entführt?
Als Brooke Wilberger, ein junges Mädchen aus den USA, nach ihrer Arbeit nicht nach Hause kommt, ahnen ihre Angehörigen Schlimmes und rufen die Polizei. Die Behörden glauben, dass es sich um eine Entführung handelt, und als Brooke nach mehreren Tagen immer noch nicht auftaucht, ist klar, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lebt. Doch wer könnte so eine schreckliche Tat begangen haben? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland