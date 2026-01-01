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Überraschender Beifang beim Schwarzbarschangeln - Der italienische Hecht

Überraschender Beifang beim Schwarzbarschangeln - Der italienische Hecht

14 Min.Ab 12
Just Fishing14 Min.Ab 12
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Überraschender Beifang beim Schwarzbarschangeln - Der italienische Hecht

Beim Angeln auf Schwarzbarsche hängt auf einmal ein überraschender Beifang am Haken. Der italienische Hecht, Esox Cisalpinus, ist eine endemische Spezies, welche ausschließlich in Nord und Mittelitalien anzutreffen ist.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Topwater Productions