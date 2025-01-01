Unglaublich, was diese Maschinen können! So geht die Baustelle der Zukunft
37 Min.Ab 12
37 Min.Ab 12
Unglaublich, was diese Maschinen können! So geht die Baustelle der Zukunft
Die Zukunft der Baustelle beginnt JETZT! Auf der bauma 2025 zeigen Hexagon und Leica Geosystems zusammen mit Liebherr die neuesten Innovationen für den Baualltag: automatisierte Baumaschinen, 3D-Laserscanner, Robotik und GPS-Steuerung. Wir waren live dabei – mit exklusiven Eindrücken von der Baustelle der Zukunft.
Genre:Bildungsfernsehen, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12