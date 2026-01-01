Unglaubliche Wikinger-Legenden: Wo sind die verschollenen Goldschätze?
Unglaubliche Wikinger-Legenden: Wo sind die verschollenen Goldschätze?
Warum kam es überhaupt zu den massiven Plünderungen? Warum haben die Wikinger diese Schätze angehäuft? Auf Geld waren sie sicher nicht aus, denn das hatte nicht die Bedeutung wie heute. Tatsächlich haben sie viele Beuteobjekte eingeschmolzen und zu neuen Gegenständen verarbeitet. Zwei Fragen beschäftigen die Archäologen ganz besonders. Sie betreffen den ersten Angriff der Wikinger auf das Kloster Lindisfarne und ein Phänomen aus ihrem Alltag, das bis heute Rätsel aufwirft. In Lindisfarne ignorieren die Wikinger den Sarkophag mit den Überresten des Hl. Cuthbert und lassen ihn im Kloster stehen. Warum? Und was hat es mit den umfangreichen Münzschätzen auf sich, die in zahlreichen Häusern unter dem Fußboden vergraben worden sind? Jetzt, fast 2000 Jahre später, versuchen Archäologen, die Geheimnisse der Wikingerzeit zu lüften. Durch Freilegung von Schiffsgräbern, Massengräbern und anderen Überresten aus dem Frühmittelalter soll geklärt werden, wer die Nordmänner tatsächlich waren. In der sechsteiligen Dokumentationsreihe ist Archäologe Tim Sutherland auf den Spuren der Wikinger und entschlossen, eine Vielzahl sagenumwobener Rätsel um die Krieger aus dem Norden aufzuklären.