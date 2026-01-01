Unter Geiern
95 Min.Ab 0
Unter Geiern
Die "Geier"-Bande terrorisiert die Bewohner im Wüstengebiet von New Mexico und Texas. Auch die Familie Baumann ist unter den Opfern. Baumanns Frau wird getötet, seine Farm verbrannt. Apachen-Häuptling Winnetou und sein treuer Freund Old Surehand eilen zu Hilfe. In Begleitung von Baumanns Sohn Martin sowie der attraktiven Annie nehmen sie den Kampf gegen die „Geier“ auf. Legendärer "Winnetou"-Film von Alfred Vohrer, mit Pierre Brice, Stewart Granger, Götz George, Sieghardt Rupp und Elke Sommer.
