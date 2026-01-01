Untergang der Imperien - Folge 3: Das Byzantinische Reich
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Untergang der Imperien - Folge 3: Das Byzantinische Reich
Im Jahre 1204 kommen die Kreuzritter in das Byzantinische Reich. Vor den Toren seiner mächtigen Hauptstadt Konstantinopel schlagen die frommen Krieger ihr Heerlager auf. Die Bewohner Konstantinopels stehen vor einer entscheidenden Schlacht. Ihre Stadt ist eine der größten und reichsten ihrer Zeit. Fast ein Jahrtausend zuvor befiehlt Kaiser Konstantin der Große den Bau einer neuen Residenz. Ihr Name : Konstantinopel. Eine Stadt, wie sie die antike Welt noch nicht gekannt hat. Das neue Zentrum des Römischen Reiches ist glanzvoller als das einst mächtige Rom. Ihr Reichtum bringt die Stadt am Bosporus immer wieder in Gefahr. Doch was ist geblieben von dieser sagenhaften Metropole? Heute ist Konstantinopel türkisch und heißt Istanbul.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
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