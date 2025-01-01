Verliebt im Schnee – Ein Winter in Colorado
Verliebt im Schnee – Ein Winter in Colorado
Nach einer atemberaubenden Präsentation glaubt die Veranstaltungsplanerin Chelsea Whitmore, dass sie endlich zur Vizepräsidentin der Firma befördert wird. Doch ein externer Bewerber wird ihr unerwartet vor die Nase gesetzt. Als sie dann die Nachricht erhält, dass Onkel Grady ihr sein Chalet in dem kleinen Ferienort Vail in Colorado hinterlassen hat, steht ihre Entscheidung fest: Sie kehrt dem hippen Leben in LA den Rücken und macht sich für einen Neuanfang auf nach Vail. Das Chalet ist atemberaubend, aber leider etwas renovierungsbedürftig. Die Heizung funktioniert nicht, und auch der Stromanschluss macht was er will. Doch Owen Becker ein junger, bodenständiger Handwerker kommt ihr zur Hilfe. So lernt sie nach und nach nicht nur den malerischen Ort zu lieben und beschließt ihren Onkel zu ehren, in dem sie mit seinem legendären Apfelstrudelrezept ein Fest ausrichtet, das Vail über alle Grenzen hinaus bekannt machen wird. Doch kurz vor dem Fest erhält sie von ihrer alten Chefin das Job-Angebot ihres Lebens...