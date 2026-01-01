Vier Minuten
116 Min.Ab 12
In einem Frauengefängnis treffen zwei grundverschiedene Frauen aufeinander: Die disziplinierte, ältere Klavierlehrerin Traude Krüger und die junge Insassin Jenny von Loeben, eine hochbegabte Pianistin mit einer traumatischen Vergangenheit. Was als Musikunterricht beginnt, entwickelt sich zu einer intensiven, oft konfliktreichen Beziehung. Traude erkennt Jennys außergewöhnliches Talent und versucht, sie für einen Wettbewerb vorzubereiten – trotz der emotionalen Mauern, die Jenny um sich errichtet hat. In einem furiosen Finale bleiben Jenny vier Minuten, um etwas zu tun, was niemand, nicht einmal Traude, von ihr erwartet...
Genre:Drama, Musik
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH