Vom Cop zum Serienmörder?
Vom Cop zum Serienmörder?
Diese True-Crime-Doku beleuchtet drei Kriminalfälle, in denen forensische Beweise entscheidend zur Aufklärung beitrugen. Im Zentrum steht der erschreckende Fall des Serienmörders David Middleton, einem ehemaligen Polizisten in Reno, Nevada. Ermittler verfolgen winzige Fasern und eine verdächtige Bisswunde, die sie zu einer Lagerhalle führen, die als Folterkammer diente. Die Aufdeckung der Taten Middletons, darunter der Mord an Catherine Powell und Thelma Davila, demonstriert die unerbittliche Präzision moderner Kriminaltechnik. Weiterhin untersucht die Dokumentation den mysteriösen Fund eines Skeletts im Wald in Missouri. Hier setzen forensische Anthropologen die Methode der Gesichtsrekonstruktion ein, um die Identität des Opfers Bun Chee Niehaus und ihren Mörder Richard Niehaus zu entlarven. Abschließend zeigt die Doku, wie in Florida eine einzelne Reifenspur im Sand und ballistische Analysen zum brutalen Mörder des Matrosen Jeffrey Michael Russell führen. Spurenbeweise liefern hier die stärksten Argumente für die Gerechtigkeit. ️ ℹ️ Wichtiger Hinweis zu häuslicher Gewalt und Femizide ℹ️ ‼️ Hilfe bei Gewalt gegen Frauen: Wenn du oder jemand, eine, die du kennst, von Gewalt betroffen ist, findest du anonyme und kostenlose Unterstützung. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr unter der 116 016 erreichbar.