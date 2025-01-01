Von Angesicht zu Angesicht
130 Min.Ab 16
Von Angesicht zu Angesicht
Psychodrama von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1976: Die Psychiaterin Jenny Isaksson verbringt den Sommer ohne ihren Mann und ihre Tochter im Haus ihrer Großeltern, in dem sie auch aufgewachsen ist. Die bedrückenden Erinnerungen an ihre Vergangenheit lösen bei ihr schon bald Halluzinationen und Albträume aus, die schließlich dazu führen, dass Jenny versucht, sich das Leben zu nehmen.
Genre:Drama
Produktion:SE, 1976
Altersfreigabe:
16
