Vorwärts immer!
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Vorwärts immer!
Berlin, 1989: Während die DDR bereits bröckelt, geht die junge Regimekritikerin Anne in Leipzig auf die Straße, um zu demonstrieren. Ihr Vater, von Beruf Theaterschauspieler, ist krank vor Sorge und beschließt, sich als Erich Honecker zu verkleiden, um seine Tochter vor der Staatsmacht zu beschützen. Es ist der Beginn eines absurden Abenteuers, das ihn in die Zentrale der DDR-Führung führt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH