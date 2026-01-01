Was wäre, wenn der Erste Weltkrieg nie passiert wäre? | Doku
180 Min.Ab 12
180 Min.Ab 12
Was wäre, wenn der Erste Weltkrieg nie passiert wäre? | Doku
Die Doku taucht in die komplexe Welt vor dem Ersten Weltkrieg ein, einer Zeit der beispiellosen Globalisierung, des wirtschaftlichen Aufschwungs und des technologischen Fortschritts. Sie erkundet, wie die wachsenden Rivalitäten zwischen den alten Kolonialmächten und den aufstrebenden Nationen wie Deutschland und den USA die Spannungen erhöhten. Die Doku beleuchtet, wie der Konflikt um Kolonien, die Nationalismen auf dem Balkan und die komplexen Bündnissysteme das scheinbar unmögliche möglich machten. Die Erzählung hinterfragt, ob dieser Krieg unvermeidlich war und was Europa und die Welt verloren haben, als die moderne, vernetzte Welt von 1914 in einem selbstzerstörerischen Konflikt kollabierte.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12