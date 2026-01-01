Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte?
Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte?
Die Dokumentation beschäftigt sich mit einem „Klassiker“ der kontrafaktischen Geschichtsschreibung: den Sieg der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Außerdem geht der Film der Frage nach, welchen Verlauf die Geschichte genommen hätte, wenn Hitler frühzeitig gestorben wäre. Die zentralen Erkenntnisse lauten: Ein deutscher Sieg im Zweiten Weltkrieg war ebenso unwahrscheinlich wie eine langfristige Herrschaft des NS-Regimes über Europa oder der Welt. Umgekehrt hätte wohl auch der vorzeitige Tod Hitlers nicht die gesamte Geschichte auf den Kopf gestellt. Doch der Film zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass Geschichte nicht determiniert, sondern immer ein offener Prozess ist. Die Frage nach einem Sieg der Nazis kann als eine Warnung der Geschichte verstanden werden. Und dient als Heilmittel gegen Demokratieverdruss.