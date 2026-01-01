Weihnachtswelpen - Eine tierische Bescherung
52 Min.Ab 6
52 Min.Ab 6
Weihnachtswelpen - Eine tierische Bescherung
Weihnachtsstimmung mit Mini-Wauzis: Zum schönsten Fest des Jahres erscheinen sechs knuddelige Welpen auf der Bildfläche, die zwischen Geschenkpäckchen und Lametta tollen, tapsen und Tierfreund-Herzen zum Hüpfen bringen. Diese knuffige Slow-TV-Doku ist die perfekte Einstimmung auf die Festtage. Merry Dogmas für alle!
Genre:Feiertag, Spezial, Unterhaltung, Tiere
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DOCMA TV Produktion GmbH