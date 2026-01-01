Wer war die Frau von Tadcaster? | Doku
45 Min.Ab 12
Im Jahr 2009 werden bei Grabungen in der Nähe der nordenglischen Ortschaft Tadcaster die Gebeine einer Frau aus dem Mittelalter entdeckt. Sie muss Mitte vierzig gewesen sein, größer und kräftiger gebaut als andere und wurde allein begraben. Wer war sie? Und war Krieg die Todesursache? - Diese Fragen beschäftigt Malin Holst. Die Archäologin hat den Verdacht, dass der Schwarze Tod der Frau zum Verhängnis geworden sein könnte. Um ihre Theorie zu bestätigen, schickt sie deren DNA in ein Speziallabor... Wenn die Toten des Mittelalters sprechen könnten, was würden sie erzählen? Die sechsteilige Reihe „Medieval Dead“ verleiht Verstorbenen eine Stimme und fördert anhand von Untersuchungen der Knochenreste ihre spannenden Geschichten zutage.
