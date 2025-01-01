Werner - Volles Rooäää!
78 Min.Ab 6
Werner - Volles Rooäää!
Das idyllische Städtchen Knöllerup im äußersten Norden Deutschlands gerät in die geldgierigen Fänge des skrupellosen Baulöwen Günzelsen: Dieser plant, ein ganzes Stadtviertel dem Erdboden gleichzumachen, um dort ein gigantisches Shopping-Center zu errichten. Auch Werners Werkstatt und die Wohnungen vieler Freunde sind von dem Abriss bedroht. Doch Werner gibt sich nicht geschlagen und sagt dem Tycoon mit Meister Röhrichs "Kanalisator" den gnadenlosen Kampf an.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:DE, 1999
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH