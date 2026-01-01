Wild Workers - Episode 3: Empire Engineers
44 Min.Ab 0
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Wild Workers - Episode 3: Empire Engineers
Manche Tiere arbeiten zusammen, um gewaltige Reiche zu erschaffen, von denen einige sogar aus dem Weltall zu sehen sind. Zum Teil haben diese Baumeister mit ihrer spektakulären Arbeit begonnen, lange bevor es Menschen auf der Erde gab, doch mit unseren Asphaltdschungeln haben wir in vielen Fällen die Natur überholt. Wir sind die Architekten dieser neuen Welt. Es liegt allein an uns, ob wir den Arbeitern der Wildnis Platz für ihre Behausungen lassen.
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
0
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